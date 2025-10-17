Porsche ведёт переговоры с бывшим топ-менеджером McLaren и Ferrari о посту CEO

Porsche объявила о начале переговоров с Михаэлем Лейтресом, бывшим CEO McLaren Automotive, на замену нынешнему генеральному директору Оливеру Блуме. Лейтрес покинул McLaren в мае, руководил компанией с 2022 года и участвовал в запуске моделей 750S и Artura. Ранее он занимал пост технического директора Ferrari.

Лейтрес родом из Германии и работал в Porsche 13 лет до 2013 года, включая проектное управление внедорожником Cayenne. Блуме продолжит руководить Volkswagen Group, владеющей Porsche. Он возглавляет Porsche с 2015 года и с 2022 года одновременно является CEO VW Group.

В последние два года прибыльность Porsche снизилась из-за слабого рынка люксовых автомобилей в Китае и повышенных налогов на экспорт в США. В сентябре компания предупредила, что маржа прибыли в 2025 году не превысит 2% после пересмотра стратегии электромобилей с расходами в €1,8 млрд.