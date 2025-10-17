Toyota готовит глобальное расширение ультра-люксового бренда Century

Toyota может вывести свой ультра-роскошный бренд Century на международный рынок, нацелившись на конкуренцию с Bentley, Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Новый концепт Century будет представлен на Japan Mobility Show 2025, а глава компании Акио Тойода уже анонсировал планы по развитию суб-бренда.

Бренд Century теперь будет функционировать отдельно от Lexus и выпускать ограниченные партии автомобилей высшего класса. По словам Тойоды, новые модели будут располагаться выше Lexus и расширят текущую линейку автомобилей.

Новые Century планируются как эксклюзивные и уникальные автомобили, ориентированные на сегмент «top of the top». Первое представление концепта состоится через высоко расположенный двухдверный автомобиль на Tokyo Mobility Show.

Помимо Японии, рассматривается возможность выхода бренда на международный рынок, с целью конкурировать с ведущими люксовыми марками. Century, известный прежде всего в японских кругах энтузиастов, с момента своего появления в 1967 году представлял собой седан высокой роскоши для государственных лиц, часто оснащённый уникальными двигателями, включая V12 и нынешний твин-турбо V8.

В последние годы бренд также расширился внедорожником для более молодой аудитории. В то же время Lexus сохранит роль премиального массового бренда Toyota, а отделение Century позволит создавать более индивидуальные и динамичные модели, отличающиеся от традиционных автомобилей.