Экологи призывают ЕС отклонить предложения автопроизводителей по смягчению норм выбросов для PHEV

Группа экологов Transport & Environment обратилась к Европейской комиссии с призывом отклонить инициативы автопроизводителей, направленные на ослабление стандартов выбросов для подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). По их мнению, эти автомобили используются как «устройства для обхода норм CO₂», поскольку в реальных условиях их выбросы значительно выше официальных показателей.

Согласно данным Европейского агентства окружающей среды, реальные выбросы CO₂ у PHEV в 2023 году в среднем почти в пять раз превышают официальные значения. Это связано с завышенной оценкой доли пробега на электротяге (utility factor), которая в официальных тестах составляет 84%, тогда как в реальности она составляет лишь 27%.

Экологи предупреждают, что смягчение норм выбросов для PHEV может привести к увеличению загрязнения воздуха и замедлению прогресса в достижении климатических целей ЕС.

В связи с этим Transport & Environment призывает Европейскую комиссию отклонить предложения автопроизводителей и сохранить строгие стандарты выбросов для PHEV.