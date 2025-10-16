Toyota получила поддержку правительства Великобритании для выпуска FT-Me

Toyota приблизилась к выпуску серийной версии концепта FT-Me благодаря финансированию от правительства Великобритании. Сумма, не разглашаемая компанией, ускорит «технико-экономическое исследование лёгкого электромобиля», которое будет проводиться Toyota Manufacturing UK в Дерби.

В исследовании примут участие несколько партнёров. ELM Mobility Ltd займётся проектированием и производством малых городских транспортных средств для доставки последней мили. Savcor будет отвечать за разработку и интеграцию солнечной крыши, а Университет Дерби предоставит экспертизу по поведению пользователей и оценке солнечной энергии как источника питания.

Toyota рассчитывает, что результатом станет компактная двухместная городская модель, ориентированная на короткие поездки, аналогичная Citroën Ami и созданная на базе концепта FT-Me. Длина шоукара составляет 2,5 м, что позволяет занимать лишь половину парковочного места, что важно для растущих городов с ограниченным пространством для автомобилей.

Исследование будет проходить на заводе Toyota в Бернастоне, а результаты проверяться в Университете Дерби. В рамках проекта также планируется оценка использования переработанных материалов и изучение экономии за счёт компонентов, общих с лёгкими транспортными средствами ELM.

На презентации FT-Me в марте руководитель направления новых мобильных решений Toyota Motor Europe Стейн Питерс отметил, что концепт предлагает доступный, устойчивый и безопасный вариант транспорта, подходящий для гибкого городского использования.

Концепт обеспечивает запас хода не менее 100 км и максимальную скорость 45 км/ч в соответствии с законодательством для квадрициклов. По словам Питерса, пользователи не будут ездить 100 км ежедневно, но хотят ограничить необходимость частой подзарядки.

Целевая аудитория включает частных клиентов, молодёжь и тех, кто ищет второй автомобиль для города. Благодаря статусу квадрицикла в некоторых странах управлять им смогут водители с 14 лет.

Салон концепта оснащён съёмным пассажирским сиденьем, что освобождает место для велосипеда, коляски или питомца. Длина грузового отсека достигает 1,6 м. Важным элементом является интеграция смартфона как ключа и информационно-развлекательной системы.