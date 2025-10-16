«Газпромнефть-СМ» запустила производство отечественных синтетических присадок для моторных масел

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» произвела первую партию российских сульфонатных присадок. Эти современные компоненты используются при выпуске синтетических моторных масел и повышают эффективность их работы в двигателях автомобилей. Об этом компания сообщила на Российской энергетической неделе.

Технологию, полностью основанную на отечественном сырье, разработали специалисты научно-технического блока «Газпром нефти». Производство организовано на модернизированной установке Омского завода смазочных материалов.

Синтетические сульфонаты обеспечивают очищающие, антикоррозийные и нейтрализующие свойства моторных масел, препятствуя образованию нагара и отложений, что способствует увеличению срока службы двигателей.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец подчеркнул, что за два года компания реализовала на заводе в Омске два крупных проекта: запустила комплекс ГИДП и модернизировала установку производства сульфонатных присадок.

«Это позволило нам не просто расширить производство, но и первыми в России начать выпуск синтетических моторных масел из отечественных компонентов», – подчеркнул он.

Омский завод смазочных материалов осуществляет полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Он выпускает более 300 тысяч тонн автомобильных, судовых, индустриальных масел, смазок и технических жидкостей в год.