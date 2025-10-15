Xiaomi SU7 Ultra загорелся после аварии в Чэнду, попытки спасения не увенчались успехом

В Чэнду, крупнейшем городе Западного Китая, произошло ДТП с участием электромобиля Xiaomi SU7 Ultra, которое завершилось пожаром. Автомобиль загорелся после столкновения с разделительной полосой на проспекте Тяньфу около 3:16 утра 13 октября. Видеозаписи, опубликованные в сети, показывают, как транспортное средство охвачено огнём.

Свидетели отмечают, что несколько водителей сразу остановились, чтобы помочь. Попытки разбить боковые окна локтями или подошвами обуви оказались безуспешными, стекла остались целыми. Использование огнетушителя у водительского места также не позволило приблизиться к автомобилю из-за быстро распространяющегося огня и высокой температуры.

Пользователи сети высказывали предположения, что двери могли быть заблокированы, что мешало спасению, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Видеозаписи показывают людей, пытающихся открыть двери, и продолжающееся горение автомобиля, что вызвало новые обсуждения.

На данный момент власти Чэнду и компания Xiaomi Auto не публиковали официального заявления о ДТП. Причины происшествия и подробные обстоятельства расследуются, ожидаются новые данные от официальных источников.

Согласно информации на момент публикации, акции Xiaomi снизились на 6,5%.

Из видеозаписей видно, что внутри автомобиля могли находиться люди, и прохожие пытались их спасти. Состояние находившихся в машине пока неизвестно. Ранее, в марте этого года, авария с участием модели Xiaomi SU7 на автомагистрали привела к гибели трёх студенток университета.

Отмечается, что в Китае готовятся новые стандарты безопасности для дверных ручек автомобилей, которые вскоре будут реализованы.