Mercedes-Benz представляет концепт Vision Iconic: сочетание ретро-стиля и современных технологий

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт Vision Iconic, который сочетает в себе элементы дизайна автомобилей 1930-х годов с передовыми технологиями электромобилей и автономного вождения. Презентация состоялась в Шанхае, и концепт призван продемонстрировать будущее бренда в области роскошных электрических автомобилей.

Дизайн, вдохновлённый классикой

Vision Iconic выполнен в стиле ар-деко, с характерной для Mercedes-Benz хромированной решёткой радиатора, напоминающей модели 600 Pullman и SSK. Элегантные линии кузова и светодиодные акценты подчёркивают ретро-эстетику, в то время как интерьер сочетает винтажные элементы с современными технологиями. Салон украшен синим бархатом, перламутровыми вставками и полом из соломки, создавая атмосферу роскоши и уюта.

Инновационные технологии

Концепт оснащён нейроморфным процессором, имитирующим работу человеческого мозга, что позволяет значительно повысить энергоэффективность систем автономного вождения. Кроме того, автомобиль оборудован солнечными панелями, которые могут дополнительно заряжать батарею, увеличивая запас хода. Системы управления включают steer-by-wire и поддержку автономного вождения уровня 4 на автомагистралях.

Будущее Mercedes-Benz

Хотя Vision Iconic не предназначен для серийного производства, он служит ориентиром для будущих моделей бренда, сочетая в себе уважение к наследию и стремление к инновациям. Концепт отражает видение Mercedes-Benz о будущем роскошных и технологичных автомобилей.