Такелаж оборудования — это комплекс технических мероприятий по подъёму, перемещению, установке или демонтажу тяжёлых и/или крупногабаритных промышленных объектов. Речь идёт не только о перемещении массивных станков, прессов, линий или металлоконструкций, но и о решении сложных логистических и инженерных задач в стеснённых условиях.

Эксперты Engineering Experts — компании, оказывающей такелажные услуги, — расскажут обо всех особенностях процесса, как для единичных станков, так и для комплексных производственных линий.

Когда требуется такелаж оборудования

Такелажные работы незаменимы в следующих случаях:

Монтаж нового оборудования — установка тяжёлой техники на рабочее место, точное выравнивание и крепление.

Перемещение оборудования внутри цеха — при изменении планировки производственного пространства.

Вывоз оборудования на другую площадку — при переезде завода, цеха, мастерской.

Демонтаж и утилизация — разборка отработавшего оборудования и его транспортировка на склад или переработку.

Работа в ограниченных пространствах — спуск оборудования в подвалы, перемещение между этажами, работа без применения автокранов.

Такелаж — это не просто перенос с места на место, а точная инженерная операция, требующая профессионального подхода.

Этапы такелажных работ

Такелаж оборудования выполняется поэтапно. Это позволяет минимизировать риски и контролировать каждый шаг:

1. Обследование объекта и планирование

Специалисты выезжают на объект, чтобы оценить массу, габариты, конструктивные особенности оборудования, а также параметры помещений и доступность подходов. На этом этапе подбираются механизмы, рассчитываются маршруты перемещения и разрабатывается проект такелажных работ.

2. Подготовка оборудования и площадки

Оборудование отключается от инженерных сетей, при необходимости частично разбирается. Пол подготавливается к нагрузкам, выделяются безопасные зоны, убираются препятствия. Производится сборка вспомогательных конструкций, направляющих, платформ.

3. Такелажные работы

С применением домкратов, лебёдок, роликов, платформ, монтажных балок, стрел и другой специализированной техники оборудование поднимается, перемещается и устанавливается в нужной точке. Все действия контролируются инженером и выполняются строго по плану.

4. Закрепление и выверка

Оборудование точно выравнивается, крепится к основанию, при необходимости осуществляется анкерование. Выполняется проверка устойчивости, центрирование и подготовка к пусконаладке.

Оборудование, применяемое при такелажных работах

Выбор техники зависит от конкретной задачи. Чаще всего используются:

Гидравлические и механические домкраты

Роликовые и гусеничные платформы

Такелажные балки, траверсы

Цепные и электрические лебёдки

Стропы, тросы, монтажные ремни

Самоходные тележки, подкатные системы

Автокраны и погрузчики (при наличии подъездов)

Важно, чтобы вся техника имела необходимые допуски и была в технически исправном состоянии.

Безопасность при такелажных работах

Такелаж оборудования — зона повышенного риска. Безопасность обеспечивается за счёт:

Строгого соблюдения проектного плана

Квалифицированного персонала с соответствующими допусками

Использования сертифицированного оборудования

Наличия страхующих элементов и систем контроля

Ограждения рабочей зоны

Постоянного инженерного надзора

Безопасность при такелажных работах достигается не одной мерой, а комплексным подходом: грамотным планированием, квалификацией персонала, использованием надёжного оборудования и строгим контролем.