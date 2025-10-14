«Газпромнефть-СМ» и РОЛЬФ запускают сеть СТО премиум-класса

Первый сервисный центр под совместным брендом оператора масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть – смазочные материалы» — и одного из лидеров авторитейла РОЛЬФ уже открылся в Самаре. В ближайшие годы компании планируют открыть более 100 станций технического обслуживания авто «G-Energy Service РОЛЬФ» по всей России.

Для сервисных работ будут использоваться высокотехнологичные моторные и трансмиссионные масла G-Energy, а также современные цифровые решения предиктивной диагностики на основе технологии искусственного интеллекта. Система G-Lab способна за несколько минут оценить техническое состояние агрегатов.

«Газпромнефть-СМ» также интегрировала свой опыт в сфере реализации подобных проектов.

«У «Газпромнефть-СМ» уже есть два больших и успешных проекта в данном направлении – сеть G-Profi Expert Center, которая насчитывает 40 экспертных центров для диагностики промышленного оборудования, транспорта и более 200 собственных автосервисов G-Energy Service. В процессе их реализации мы накопили по-настоящему уникальный опыт, который стал фундаментом концепции сети СТО премиального сегмента «G-Energy Service РОЛЬФ», – рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По словам создателей сети, их цель – создать современную инфраструктуру постгарантийного сервиса, повысить стандарты качества и расширить клиентский опыт.

Ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» и «Рольф» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.