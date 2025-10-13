Gotion при поддержке Wolkswagen начала пилотное производство твердотельных батарей

Китайский производитель аккумуляторов Gotion High-Tech, поддерживаемый Volkswagen, объявил о запуске пилотного производства собственной твердотельной батареи Jinshi и начале проектирования линии массового выпуска ёмкостью 2 ГВт·ч. Этот шаг является важным этапом промышленного внедрения технологии твердотельных элементов в Китае.

Батарея Jinshi, разрабатываемая в течение восьми лет и впервые представлена в мае 2024 года, использует сульфидный твёрдый электролит и включает инновации в материалах: микронизированные электролиты, ультратонкие покрытия катодов из монокристаллов и трёхмерные мезопористые аноды из кремния. Энергетическая плотность ячейки достигает 350 Вт·ч/кг, что на 40% выше, чем у популярных литий-ионных батарей. Ячейки успешно проходят испытания на безопасность, включая термокамеру при 200°C, тест прокалывания гвоздём и прессование.

На первой пилотной линии 0,2 ГВт·ч полностью локализовано ключевое оборудование, а выход годных ячеек стабильно составляет 90%. Кондуктность сульфидного электролита увеличена примерно на 60%, а давление сборки снижено на 90%, что улучшило стабильность производства. После года проверки ёмкость ячеек выросла на 150% по сравнению с ранними прототипами.

По характеристикам батареи поддерживают более 3 000 циклов зарядки и рассчитаны на один миллион километров пробега. Система аккумуляторного блока достигает плотности 280 Вт·ч/кг, обеспечивая около 1 000 км пробега на одной зарядке при стабильной работе в диапазоне температур от -20°C до 85°C. Прототипы автомобилей с этими батареями уже прошли более 10 000 км тестов на дорогах.

Инвестиции и сроки строительства 2 ГВт·ч линии не раскрываются, но эксперты оценивают стоимость примерно в 1,5–2 млрд юаней (≈205–273 млн долларов США) на 1 ГВт·ч. Gotion планирует начать интеграцию батарей в небольшие автомобили к 2027 году и перейти к массовому производству к 2030 году.

Компания также сотрудничает с китайским разработчиком eVTOL EHang для применения твердотельных технологий в малых воздушных судах. Эти разработки могут сократить разрыв Китая с ведущими японскими и корейскими производителями, хотя массовое внедрение зависит от контроля затрат и стабильности интерфейсов.