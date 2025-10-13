Porsche сталкивается с кризисом: падение продаж и прибыли в 2024 году

Porsche, ранее считавшаяся символом немецкой автомобильной индустрии, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. В 2024 году компания зафиксировала снижение чистой прибыли на 30,4% по сравнению с предыдущим годом, составив €3,6 млрд. Операционная прибыль сократилась на 67%, а выручка упала на 6,7% до €18,16 млрд.

Основной причиной этого спада стали проблемы на китайском рынке: продажи в КНР снизились на 26%, что составило около 32 200 автомобилей в первом полугодии 2025 года. В то время как в Северной Америке наблюдается рост спроса, продажи в Европе также снизились на 4%.

В ответ на эти вызовы Porsche пересматривает свою стратегию, акцентируя внимание на ценности продукции и индивидуализации предложений. Компания также сокращает планы по электрификации, увеличивая производство автомобилей с традиционными двигателями и гибридов.

С учетом текущих тенденций и прогнозов, Porsche ожидает дальнейшего снижения показателей в 2025 году, с прогнозируемой рентабельностью продаж в пределах 10–12%