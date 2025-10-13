Audi Q9: большой премиальный SUV готовится к выпуску в 2026 году

Audi готовит к выпуску новый крупный премиальный SUV — Q9, который будет представлен после обновлённого Q7, с которым он разделит большинство компонентов. Благодаря недавним тестам на Нюрбургринге стало ясно, каким будет дизайн нового флагманского кроссовера.

Автомобиль выполнен в текущем стиле Audi, известном по Q3, но на увеличенном кузове с удлинённой колёсной базой, сопоставимым по пропорциям и присутствию на дороге с BMW X7 и Mercedes GLS. Спортивные черты модели подчеркивают четыре выхлопные трубы и крупные колёса, что указывает на выпуск высокопроизводительной версии SQ9 с 8-цилиндровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом. Также будут доступны более «европейские» варианты — гибридные с возможностью подзарядки и, возможно, дизельные.

Audi пока официально не объявляла точную дату выхода Q9, но ожидается запуск в начале 2026 года. Цена будет сопоставима с конкурентами и стартует примерно от 10,6 млн рублей. Для сравнения, текущий Q7 доступен со скидкой от 8 тыс. фунтов (~1,3 млн руб.) при цене от 8,7 млн руб., а Mercedes GLS начинается от 13,7 млн руб.

Большой размер Q9 объясняется популярностью крупноразмерных премиальных SUV на рынках США и Китая, где простор внутри важнее компактных габаритов. В салоне будут роскошные кресла второго ряда, взрослый третий ряд и высококачественные материалы отделки. Второй ряд, вероятно, получит капитанские кресла и дополнительные технические опции.

Экстерьер Q9 базируется на текущем языке дизайна Audi, с разделёнными фарами и большой решёткой Single-frame, выступающими арками колёс и высоким задним стеклом. Производственная модель не будет повторять минималистичный стиль концепт-кара Concept C, представленного на Мюнхенском автосалоне. Задние фонари будут выполнены по мотивам нового A6 Avant: разделённые OLED-светодиоды сверху, тонкая световая полоса и отдельный стоп-сигнал.

Для удобства открытия дверей планируется отказаться от традиционных ручек, заменив их небольшими сенсорными выступами на уровне стекол с электронным замком, как у Ferrari Purosangue.

По двигателям: тестовый автомобиль с четырьмя выхлопными трубами и широкими колёсными арками, вероятно, является высокопроизводительным SQ9 с 22–23-дюймовыми колёсами. Ожидается V8 с лёгкой гибридной поддержкой для рынков США и Китая, а стандартные версии Q9 получат бензиновые и гибридные V6.

Салон будет оснащён последней версией системы MMI с двумя основными дисплеями для водителя и дополнительным экраном для пассажира. Во втором ряду предполагается расширенное использование технологий, включая электрохромную крышу и современные системы активной безопасности.