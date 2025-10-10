Volkswagen ID.UNYX 07: новый электрический седан для Китая с запуском в 2026

Volkswagen представил сведения о новом электрическом седане ID.UNYX 07 в документах, поданных в Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Модель производится Volkswagen Anhui и станет второй в серии Unyx для китайского рынка, первой на новой электрической платформе, разработанной специально для Китая.

ID.UNYX 07 больше своего предшественника ID.UNYX 06: длина — 4 853 мм, ширина — 1 852 мм, высота — 1 566 мм, колёсная база — 2 826 мм, что относит его к среднеразмерным автомобилям. Дизайн сохраняет фирменный стиль серии с острыми фарами и заметным нижним бампером. Автомобиль будет доступен с тремя вариантами дисков и шинами 235/50 R19 или 235/45 R20.

Интерьер отличается плоским верхом руля, но интегрированные сиденья и большой центральный экран сохраняются. На данный момент зарегистрирована только версия с одним электромотором мощностью 170 кВт (228 л. с.), аналогичная ID.UNYX 06; в будущем ожидаются варианты с двумя моторами. Питание обеспечат литий-железо-фосфатные аккумуляторы CATL.

ID.UNYX 07 планируется к запуску в 2026 году вместе с ещё двумя моделями Volkswagen Anhui, включая седаны и кроссоверы. Среди деталей, показанных на официальных изображениях, — секционный панорамный люк и подсвеченные логотипы Volkswagen спереди и сзади.