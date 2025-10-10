Geely представила гибридный седан Galaxy Starshine 7 с длиной почти 5 м

Китайское Министерство промышленности и информационных технологий представило новый седан Geely Galaxy Starshine 7 с подключаемым гибридным приводом. Автомобиль продолжает дизайнерскую линию серии Starshine, имеет почти 5-метровый кузов и оснащён новым поколением гибридной системы NordThor AI 2.0.

На рынке Китая серия Starshine уже включает Starshine 8 с ценами от 115 800 до 155 800 юаней и недавно анонсированный Starshine 6 с диапазоном цен 85 800–118 800 юаней. Внешне Starshine 7 ближе к Starshine 6: спереди расположена большая трапециевидная решётка с вертикальными хромированными полосами, с боков использованы классические дверные ручки, а сзади установлены горизонтальные фонари с логотипом «GEELY».

Длина, ширина и высота нового седана составляют 4958/1915/1505 мм, колёсная база — 2852 мм, а снаряжённая масса варьируется от 1 815 до 1 860 кг. Для сравнения, Starshine 6 имеет размеры 4806/1886/1490 мм и колёсную базу 2 756 мм.

Под капотом установлена гибридная система NordThor AI 2.0, включающая 1,5-литровый двигатель BHE15-BFN мощностью 82 кВт (110 л. с.) и аккумулятор на основе литий-железо-фосфатной батареи. Максимальная скорость автомобиля — 190 км/ч. Подробности об электрическом моторе и запасе хода пока не раскрываются, но по аналогии с Starshine 6 базовая батарея 8,5 кВт·ч обеспечивает 60 км на электротяге, а более ёмкая 17 кВт·ч — до 125 км.