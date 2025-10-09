CATL опровергла слухи о батарее на 2000 км и сообщила о планах до 2027 года

Компания CATL опровергла появившиеся в сети слухи о том, что к 2027 году она начнёт массовое производство твердотельных батарей с запасом хода 2000 км. В том числе отвергнута информация о плотности энергии 450 кВт·ч, которую некоторые источники приписывали официальному заявлению компании.

Представитель CATL сообщил CarNewsChina, что коммерциализация твердотельных батарей, включая развитие цепочки поставок, пока остаётся перспективой будущего. Компания продолжает инвестировать в данную технологию, сохраняя лидирующие технические компетенции, и рассчитывает начать ограниченное производство к 2027 году. При этом массовое производство и широкое применение планируются не ранее 2030 года.

Эта информация согласуется с данными, опубликованными CATL в 2024 году, и подтверждается экспертами отрасли. На China Automotive Forum 2025 Ван Фан, главный научный сотрудник China Automotive Technology Research Centre, отметил, что производство твердотельных батарей всё ещё «отстоит на несколько лет».

Слухи, скорее всего, связаны с новостями апреля 2023 года, когда компания представила конденсированную батарею с плотностью энергии до 500 Вт·ч/кг для пассажирских самолётов. Эта технология не является твердотельной: конденсированная батарея использует гелеобразный электролит, создающий промежуточное состояние между жидкими и полностью твёрдыми батареями на основе лития.

При этом CATL активно развивает другие типы аккумуляторов. В ноябре прошлого года компания представила 1000 кВт·ч батарею Tectrans для тяжёлых грузовиков. В сентябре была показана натрий-ионная батарея Naxtra с запасом хода до 500 км и плотностью энергии 175 Вт·ч/кг; её массовое производство запланировано на 2026 год. На IAA 2025 в Мюнхене представлена батарея Shenxing Pro для европейских автопроизводителей с WLTP-запасом хода до 758 км, сроком службы 12 лет или 1 млн км и деградацией всего 9% после 200 000 км.

Компания подчеркнула, что уделяет большое внимание твердотельным батареям, обладая более чем десятилетним опытом исследований и разработок в этой области. Научные трудности в отрасли в основном решены, хотя инженерные задачи ещё остаются, и CATL продолжает увеличивать инвестиции, сохраняя лидерство в секторе.