Ferrari представила Elettrica: электромобиль с 1000 л.с., четырьмя дверями и акцентом на комфорт

Компания Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль — Elettrica. Модель оснащена четырьмя дверями и четырьмя электродвигателями, обеспечивающими суммарную мощность около 1000 л.с. Согласно заявлению генерального директора Ferrari Бенедетто Виньи, Elettrica ориентирована на комфортное передвижение для семьи и друзей, а не на статус суперкара.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 122 кВт·ч, что обеспечивает запас хода более 530 км. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч. Для сохранения фирменного звучания Ferrari использует уникальную аудиосистему, усиливающую реальные вибрации силового агрегата, а не имитирующую звук традиционного двигателя.

Elettrica будет выпущена в 2026 году. Компания планирует начать продажи в конце следующего года. В отличие от первоначальных планов, Ferrari сократила цель по доле полностью электрических автомобилей в своем модельном ряду к 2030 году с 40% до 20%. Это решение обусловлено текущим спросом на высокопроизводительные электрические автомобили класса люкс.

Все ключевые компоненты Elettrica, включая электродвигатели, батареи и электронные модули, разрабатываются и производятся в новом «e-building» в Маранелло, Италия. Компания подчеркивает, что Elettrica будет «настоящей Ferrari» в каждом аспекте.

Винья отметил, что Elettrica является дополнением к традиционным моделям Ferrari, а не их заменой. Компания продолжит выпускать автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания и гибридные модели, сохраняя баланс в своем портфеле.

Ожидается, что Elettrica будет стоить более 500 000 евро. Модель будет использовать 75% переработанного алюминия в своем шасси, что способствует снижению веса и улучшению динамических характеристик.

Несмотря на осторожный спрос на электрические автомобили класса люкс, Ferrari видит потенциал среди состоятельных молодых покупателей и стремится предложить им уникальный опыт вождения, сочетающий инновации и эмоциональную составляющую бренда.