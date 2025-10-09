Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» рассказал о перспективах работы в компании

Начинающие специалисты могут устроить на работу на крупнейшую технологическую площадку «Газпромнефть-СМ» – Омский завод смазочных материалов – сразу после окончания вуза или колледжа. Об этом в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

«Я считаю, что перспективного специалиста определяют пять основных качеств: трудолюбие, амбициозность, умение учиться, умение достигать результата и умение адаптироваться к изменениям. Мы не ищем идеальных сотрудников. Однако без этих качеств у него не получится построить карьеру в нашей компании», – подчеркнул Скоромец.

По его мнению, эти качества должны быть у соискателя хотя бы на базовом уровне, и конечно, уверенное желание их развивать – в остальном поможет компания.

«Мы создаем атмосферу, в которой быть любознательным, трудолюбивым, амбициозным, умеющим достигать результата и адаптироваться к изменениям имеет смысл. Потому что это будет оценено по достоинству. В таких условиях хочется расти», – заявил генеральный директор компании. Он также добавил, что если специалист будет целеустремленным и трудолюбивым, то в будущем может стать заместителем директора завода по одному из направлений, а если эти качества сверхразвиты – то и управлять целым предприятием.

На сегодняшний день «Газпромнефть – смазочные материалы» является одним из лидеров рынка смазочных материалов. Компания выпускает масла, смазки и технические жидкости на собственных производственных площадках. Ассортимент состоит из более чем 1000 наименований для всех секторов рынка.