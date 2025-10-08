Китайская академия наук объявила о прорыве в твердотельных батареях

Китайская академия наук сообщила о создании гибкой твердотельной литиевой батареи с высокой плотностью энергии и стабильным током. В её составе используются полимерные молекулы, этокси-группы и короткие серные цепи, что обеспечивает эффективный перенос и хранение ионов.

Благодаря композитному катоду с интегрированным полимерным электролитом энергия батареи достигла 86%, а конструкция выдерживает до 20 000 циклов. Несмотря на это, технология пока остаётся в стадии исследований и не применяется в массовом производстве.

Твердотельные батареи рассматриваются как будущее электромобильности, но производители сталкиваются с проблемами безопасности и ограниченной эффективностью из-за слабого контакта между электродом и электролитом. Ряд китайских компаний уже планирует внедрение таких батарей: в сентябре 2025 г. Farasis Energy начала пилотное производство, а в июле 2025 г. Anhui Anwa New Energy Technology выпустила первые инженерные образцы.