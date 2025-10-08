Tesla представила Model Y Standard — более доступный электроскотовоз для США

Tesla анонсировала новую версию Model Y Standard, которая станет самой эффективной моделью SUV в линейке. Автомобиль оснащён меньшей батареей и аэродинамическими доработками, благодаря чему на тесте EPA пробег составит 321 милю, что примерно соответствует 347 милям по циклу WLTP.

Новый Model Y Standard доступен только на рынке США, а планы на продажу в Великобритании пока не подтверждены. В США цена стартует с $39 990, что на $5 000 ниже, чем у версии Long Range Rear-Wheel Drive. Внешне автомобиль отличается уникальными передним и задним бамперами и 18-дюймовыми колесами Aperture, а салон получил новые текстильные сиденья и большое пространство для хранения между передними креслами, вдохновлённое Cybertruck.

Как и другие модели Model Y, Standard оснащён системой Autopilot и подготовкой к Full Self-Driving (Supervised), доступной после одобрения местными регуляторами. Разгон до 60 миль/ч занимает 6,8 секунды, что медленнее Long Range (5,4 с) и Performance (3,3 с) версий.