Tesla намекает на выпуск доступной версии Model Y в условиях растущей конкуренции

Компания Tesla объявила о предстоящем анонсе 7 октября, который, по мнению аналитиков, может быть связан с выпуском более дешёвой версии Model Y на фоне усиливающейся конкуренции и отмены федеральных дотаций.

В публикациях в соцсетях Tesla разместила тизеры с изображением фар и вращающегося элемента, что натолкнуло на предположение о презентации новой модификации популярной модели.

По информации Bloomberg, упрощённая версия может лишиться ряда премиальных опций и использовать менее дорогие материалы, чтобы компенсировать утрату налоговых льгот.

Ожидается, что цель этой стратегии — снижение себестоимости на уровне порядка 20 % по сравнению с обновлённой версией Model Y.