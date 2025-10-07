Германия продлит налоговые льготы для электромобилей до 2035 года

В рамках поддержки автомобильной отрасли Германия намерена сохранить освобождение от транспортного налога для новых электромобилей до 2035 года. Об этом сообщил представитель Минфина Максимилиан Калль на пресс-конференции 6 октября в Берлине. Законопроект будет представлен министром финансов Ларсом Клингбейлем в ближайшее время.

По словам Клингбейля, для увеличения числа электрокаров на дорогах в ближайшие годы необходимо уже сейчас создавать соответствующие стимулы. В сентябре продажи электромобилей с батарейным питанием в стране выросли на 32% и достигли 45 495 единиц, согласно данным дорожного агентства KBA.

Первоначально налоговая льгота должна была завершиться 1 января 2026 года. Продление меры приведёт к снижению доходов федерального бюджета примерно на €600 млн до 2029 года.

Решение о продлении принято накануне автомобильного саммита, запланированного на 9 октября. Встреча объединит представителей правительства, автопроизводителей и профсоюзов, чтобы обсудить пути преодоления отраслевых трудностей — от конкуренции с Китаем и торговых пошлин США до высоких затрат на энергию.

Планируемые сокращениях в автопроме Германии:

Компания Планируемые сокращения Примечания Volkswagen 35 000 Сокращения в подразделении VW в Германии к 2030 году Robert Bosch 3 700 Сокращения в отделе мобильности и подразделении автоматизированного вождения ZF Friedrichshafen 12 000 Сокращения планируются до конца 2028 года Continental 10 500 Сокращения в сфере НИОКР в Германии и за рубежом, закрытие заводов в Гессене Audi 7 500 Сокращения до 2029 года, составляют 14% штата бренда в Германии Schaeffler 4 700 Более половины — в Германии, завершение до конца 2030 года Porsche 1 000 Сокращения на заводе электромобилей в Кёльне Ford 1 000 Сокращения на заводе электромобилей в Кёльне

На фоне сокращения производства у Volkswagen и планов Bosch по сокращению 13 000 рабочих мест, а также реструктуризации в ZF Friedrichshafen с планируемым сокращением 7 600 сотрудников, власти заявляют о необходимости комплексной поддержки сектора.

Также на саммите ожидается обсуждение инициативы ЕС о запрете продаж автомобилей с ДВС с 2035 года. Внутри правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца и СДПГ Ларса Клингбейля нет единства по этому вопросу. Мерц призвал отказаться от жёсткого срока и предложил более гибкий подход к достижению климатических целей.

Некоторые члены СДПГ, включая министра окружающей среды Карстена Шнайдера, выразили несогласие с позицией Мерца, однако партия, как ожидается, вскоре озвучит свою официальную позицию. Премьер Нижней Саксонии Олаф Лис, представляющий СДПГ, подчеркнул, что приоритетом должно оставаться сохранение рабочих мест. Он также отметил, что полный переход на электромобили к 2035 году малореалистичен, и предложил сохранить возможность использования гибридов, автомобилей с увеличенным запасом хода и альтернативных видов топлива.