«Газпромнефть-СМ» совершенствует процессы фасовки смазок для автомобильного сектора

На комплексе производства пластичных смазок на заводе «Газпромнефть – смазочные материалы» в Омске внедрена дополнительная линия фасовки. Продукция компании широко используется в автомобильном секторе.

Совершенствование процесса фасовки позволит увеличить скорость выпуска пластичных смазок в востребованном формате – картриджах по 400 граммов – сразу в три раза. Запуск новой линии фасовки дополнительно обеспечит гибкость производства и надежность поставок в полном объеме даже в пиковые периоды, – подчеркивает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

По его словам, пластичные смазки пользуются стабильно высоким спросом.

Компания постоянно расширяет ассортимент смазок и разрабатывая высокоэффективные решения для различных условий эксплуатации, чтобы оперативно закрывать потребности российских потребителей в разных нишах.

Например, серия Gazpromneft Premium Grease была создана для защиты тяжело нагруженных узлов в подшипниковых механизмов коммерческих автомобилей, металлургических станов, сельскохозяйственного, строительного и другого специального транспорта. Продукция эффективно работает даже в условиях Крайнего Севера, так как сохраняет стабильность свойств при температуре от — 40 до + 160 °С.

В этом году линейка вышла в финал престижного конкурса «100 лучших товаров России».