CATL опровергла опасения о влиянии на европейский рынок батарей

Китайский производитель CATL, крупнейший в мире поставщик аккумуляторов для электромобилей с долей рынка 37,9%, использует свои батареи почти всеми крупными автопроизводителями, включая Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Nio, Xiaomi и Geely.

На сентябрьской выставке IAA в Мюнхене компания представила стратегию «В Европе, для Европы», направленную на локализацию производства батарей под потребности европейских клиентов. Завод по производству LFP-батарей в Сарагосе, Испания, реализуется совместно со Stellantis и должен начать работу в конце 2026 года. Площадь предприятия составит около 100 футбольных полей, а общий объём инвестиций обеих компаний — 4,1 млрд евро.

Финансовая пресса отмечала, что для запуска завода в Испанию будут привлечены 2 тыс. сотрудников из Китая, что вызвало обеспокоенность по поводу конкурентоспособности европейских компаний. В ответ государственное китайское издание Global Times заявило, что эти опасения «полностью необоснованны» и связаны с геополитической тревогой, а проект открывает возможности технологического сотрудничества и развития возобновляемой энергетики в Европе.

Ранее CATL столкнулась с проблемами при планах по созданию завода в Мичигане совместно с Ford: проект был заморожен в 2023 году из-за протестов профсоюзов и политического давления. На заводе планировалась только сборка батарейных модулей, а ключевые технологии производства клеток оставались в Китае.

На сегодняшний день CATL управляет двумя заводами в Европе: в Эрфурте, Германия (2018), и Дебрецене, Венгрия (2022). Испанский завод станет третьим предприятием, выпускающим LFP-батареи, совместно со Stellantis, которая также строит фабрику для Leapmotor в Испании.