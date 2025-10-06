Renault планирует сократить 3 тыс. рабочих мест в рамках программы экономии

Компания Renault рассматривает сокращение около 3 тыс. сотрудников в поддерживающих подразделениях через добровольные увольнения, сообщает французская рассылка L’Informe.

Программа экономии под названием Arrow предполагает сокращение численности персонала на 15% в таких службах, как HR, финансы и маркетинг. Это затронет штаб-квартиру в Париже и другие офисы компании по всему миру. Источник издания уточнил, что окончательное решение ожидается к концу года.

Renault подтвердила, что рассматривает меры по снижению расходов, однако конкретных цифр пока не называется, так как решения ещё не приняты. «С учётом неопределённости на автомобильном рынке и высокой конкуренции мы изучаем возможности упрощения операций, ускорения процессов и оптимизации постоянных затрат», — заявили в компании 4 октября.

На конец 2024 года Renault насчитывала 98 636 сотрудников по всему миру. В июле компания отчиталась о чистом убытке в €11,2 млрд, включая списание €9,3 млрд по партнеру Nissan. Без учёта списаний чистая прибыль составила €461 млн, что менее трети показателя предыдущего года, на фоне слабого рынка фургонов, расходов на электромобили и давления конкурентов.

Новый генеральный директор Франсуа Прово, назначенный в июле после ухода Лука де Мео в Kering, должен восстановить маржу, вернуть кредитный рейтинг Renault до инвестиционного уровня и найти способы противостоять тарифам США и конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.