Dacia представила концепт Hipster — компактный электрокар за 1,7 млн рублей

Румынский бренд Dacia показал концепт Hipster, который отражает видение доступного электрического автомобиля стоимостью около 1,7 млн рублей. Компактный трёхметровый кузов вмещает четыре пассажира и отличается высокой посадкой, аналогичной SUV Bigster, обеспечивая обзор для водителя и пассажиров.

Вес Hipster составляет всего 800 кг, что на 20% легче Dacia Spring. Это достигается за счёт аккумулятора оптимального размера и уменьшенной массы, что снижает затраты на материалы и сокращает выбросы. Запас хода концепта составляет около 100 км, что соответствует тройной дневной пробеговой норме во Франции.

Hipster рассчитан как на городские улицы, так и на загородные маршруты, где общественный транспорт сокращается, а часть населения ограничена в бюджете. По словам директора по дизайну Dacia Дэвида Дюрана, концепт подходит в качестве второго семейного автомобиля или для людей с небольшим доходом, которым необходим автомобиль для работы в ранние часы.

В концепте сделан упор на базовые системы безопасности: только подушки водителя и пассажира, без активных помощников вроде контроля полосы движения, что позволяет удерживать цену. Dacia рассматривает Hipster как инструмент для обсуждения будущего недорогих электромобилей в Европе.

Длина Hipster — всего три метра, ширина и высота превышают размеры VW Golf, создавая кубические пропорции. Колёса диаметром 14 дюймов установлены по углам кузова для увеличения внутреннего пространства. Задние сиденья и подголовники трансформируются, увеличивая объём багажника с 70 до 500 литров.

Материалы кузова минимизированы, защита выполнена из прочного переработанного пластика Starkle. Интерьер оснащён цифровым дисплеем водителя, а навигацию и мультимедиа обеспечивает смартфон с портативной колонкой.

Главный вопрос остаётся за рынком: концепт компактный и лёгкий, но покупатели могут сравнивать его с более крупными автомобилями. Dacia планирует изучить потребности клиентов по дальности хода, скорости зарядки, размерам, весу и системам безопасности, прежде чем принять решение о серийном производстве.