Renault 5 E-Tech возглавил рынок электромобилей малого класса в Европе

В 2025 году продажи полностью электрических малых автомобилей в Европе значительно увеличились, чему способствовало появление новых моделей, включая Renault 5 E-Tech. Эта модель стала лидером в сегменте B, опередив конкурентов, таких как Volkswagen ID.3 и Kia EV3. Renault 5 E-Tech занял восьмое место среди самых продаваемых электромобилей в Европе, с 34 206 регистрациями в первой половине года.

Вместе с тем, другие производители также увеличили свои продажи. Skoda продала 34 076 электромобилей, а Kia — 35 023. Volkswagen ID.4 и ID.3 сохранили свои позиции в топ-10, несмотря на снижение продаж по сравнению с предыдущим годом.

Влияние Renault 5 E-Tech на рынок подтверждается и в других странах. Во Франции в январе 2025 года электромобили составили 21,6% от общего объема продаж, при этом Renault 5 E-Tech возглавил список самых продаваемых BEV, опередив Tesla Model Y.

Таким образом, Renault 5 E-Tech сыграл ключевую роль в росте популярности электромобилей малого класса в Европе в 2025 году.