Второй кроссовер AUDI от SAIC заметили в Китае с камерой Face-ID

В Китае во время дорожных тестов был замечен второй кроссовер AUDI, созданный немецкой компанией и SAIC Group. SUV оснащён скрытыми дверными ручками и камерой Face-ID в B-стойке. Выход модели на китайский рынок ожидается в 2026 году, после ранее представленного E5 Sportback.

Совместный бренд AUDI и SAIC был представлен в ноябре 2024 года. В отличие от немецкой марки, новые модели не используют классический значок с четырьмя кольцами. Линейка будет в основном состоять из электромобилей, разработанных китайской командой для местного рынка. Первый автомобиль бренда, AUDI E5 Sportback, дебютировал 16 сентября с максимальной мощностью 776 л.с. и стартовой ценой 235 900 юаней (33 130 долларов).

Недавно замеченный кроссовер отличается от прототипа июля: у него обычные боковые зеркала, восьмиспицевые хромированные диски, выдвижные дверные ручки, зарядный порт в левом заднем крыле и спойлер на крыше. Камеры контроля слепых зон установлены в передних крыльях, а задние фонари выполнены в сквозном дизайне с вертикальными элементами по краям.

SUV имеет изящную линию крыши и затемнённые стойки, с камерой Face-ID в B-стойке для распознавания владельца и открытия дверей. Длина автомобиля приблизительно пять метров, он построен на платформе Advanced Digitized Platform (ADP) и поддерживает высоковольтную систему 800 В. Дизайнер Sugar Design подготовил неофициальный рендер этой модели.

Точная силовая установка кроссовера пока неизвестна, но, вероятно, она будет аналогична E5 Sportback с мощностью от 220 до 579 кВт (295–776 л.с.) в зависимости от конфигурации привода.