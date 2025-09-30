В Китае представлен полноразмерный гибридный SUV Zeekr 9X от Geely

Geely запустила в Китае Zeekr 9X — полноразмерный плагин-гибридный SUV с мощностью до 1 381 л.с., двухкамерной пневмоподвеской и смешанным запасом хода до 1 250 км. Базовая версия стоит 455 900 юаней (≈63 910 USD). На старте предзаказов модель получила 42 667 заявок всего за час.

Длина Zeekr 9X составляет 5 239 мм, ширина — 2 029 мм, высота — 1 819 мм, колесная база — 3 169 мм. В дизайне использованы большие С-образные LED-фары, решётка радиатора с активным воздухозаборником, традиционные дверные ручки и круглая задняя оптика. Доступно пять цветов кузова и несколько вариантов 22-дюймовых дисков. Автомобиль оснащён до пяти LiDAR-сенсоров, активной пневмоподвеской с регулировкой жёсткости и дорожным просветом от 178 до 288 мм.

Салон рассчитан на шесть пассажиров (2+2+2) с тремя цветовыми схемами. В центре панели размещены два 16-дюймовых экрана, есть 47-дюймовый AR HUD и 17-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров. В зависимости от комплектации доступны вращающиеся кресла второго ряда, массаж и люксовые функции вроде автоматических дверей и голосового помощника Eva.

Модели различаются по системам помощи водителю: базовая версия использует G-Pilot H7 с одним LiDAR, а топовая — пять LiDAR и два чипа Nvidia Thor-U, обеспечивая возможности L3, Navigate on Autopilot и автоматического объезда препятствий до 130 км/ч.

Zeekr 9X предлагается с двумя силовыми установками: базовая версия — 2-литровый ДВС и два электромотора (660 кВт/885 л.с.) с батареей 55 кВт·ч и запасом хода до 1 200 км. Топовая версия использует три мотора (1 030 кВт/1 381 л.с.) и батарею для 355 км на электротяге, общий запас хода — 1 165 км. Поддерживается зарядка 6C: от 20 до 80% за 8 минут 21 секунду, а ДВС может подзаряжать батарею во время движения.

Модель представлена в четырёх комплектациях с ценами от 455 900 до 599 900 юаней (≈63 910–84 100 USD). Покупатели до 31 декабря 2025 года получают скидку 10 000 юаней (≈1 400 USD).