Китай вводит лицензии на экспорт электромобилей для контроля качества и цен

С начала следующего года автопроизводители в Китае будут обязаны получать лицензии на экспорт электромобилей, что приведёт их в соответствие с существующими правилами для бензиновых и гибридных машин. По словам Цуй Дуншу, генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей, новая мера направлена на ограничение экспорта низкокачественных автомобилей, предотвращение демпинга и стимулирование конкуренции за счёт технологий, а не цены.

Нововведение отражает усилия Пекина по более строгому контролю за автомобильной отраслью и обеспечению её «здорового развития», а также по снижению интенсивной конкуренции с уменьшающейся отдачей («инволюции») в различных секторах. Ранее власти уже ограничивали внутренние ценовые войны и требовали от местных производителей ускорить расчёты с поставщиками. Расширение регулирования на экспорт позволяет контролировать большее число звеньев производственной цепочки и учитывает рост зарубежных поставок, вызывающий напряжённость с крупными торговыми партнёрами, включая ЕС, США и Канаду.

Эксперты отмечают, что крупные китайские производители, такие как BYD, Geely и SAIC, вряд ли столкнутся с проблемами при получении новых разрешений. Влияние меры на западные компании, выпускающие электромобили в Китае для экспорта, пока неясно. Например, BMW, производящая в Китае Mini Cooper и Aceman для европейского рынка с партнёром Great Wall, заявила, что лицензии на экспорт всегда требовались и ограничений для бизнеса не ожидается.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые восемь месяцев 2025 года экспорт электромобилей и гибридов из Китая вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на тарифы в ЕС. В подтверждение растущих продаж BYD назначила четырёх новых руководителей в Германии для поддержки сбыта автомобилей на европейском рынке.