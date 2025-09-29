Натрий-ионные батареи могут выйти на массовое применение к 2026 году

На форуме «Развитие цепочки отрасли натрий-ионных батарей и стандарты» 2025 года эксперты сообщили, что натрий-ионные батареи (SIB) движутся от демонстрационных проектов к масштабной коммерциализации. По прогнозам, ближайшие два-три года определят их рыночную позицию.

Академик Китайской академии наук и профессор Цинхуа Ли Цзинхун отметил, что натрий-ионные батареи должны конкурировать за счёт уникальных свойств, а не напрямую заменять литий-ионные. Их преимущества включают высокую мощность, стабильную работу при низких температурах, повышенную безопасность и относительно низкую стоимость. Это делает их подходящими для гибридных автомобилей, ИБП, регулирования частоты в системах накопления энергии и замены свинцово-кислотных батарей.

Эксперты подчеркнули переход отрасли от ориентации на «ценовой шок» после скачка цен на литий в 2021 году к модели создания ценности. Сейчас фокус смещён на увеличение масштабов производства, снижение затрат, повышение энергоёмкости и адаптацию продуктов под конкретные рыночные потребности. К 2026 году ожидается начало массового применения, когда экономическая ценность технологии станет более очевидной.

Технологические характеристики SIB делают их дополнением к литий-ионным батареям. Они демонстрируют более высокую ионную проводимость, ускоренную зарядку и разрядку, а также лучшую работу при низких температурах. Такие свойства делают их перспективными для коммерческого транспорта, горного и строительного оборудования, сельхозтехники и гибридных систем с двигателем внутреннего сгорания. В качестве ключевого материала для высокомощных батарей Ли Цзинхун рекомендовал ванадий-натрий-фосфат с анодами из твёрдого углерода.

Компания CATL включила натрий-ионные батареи в технологическую стратегию и в апреле выпустила первую массовую батарею для легковых и грузовых автомобилей. Энергетическая плотность достигает 175 Вт·ч/кг, что позволяет преодолевать более 500 км на электротяге, удовлетворяя около 40% внутреннего спроса на легковые автомобили.

По словам Ли Шужуна из Beijing Zhongke Haina Technology, батареи перешли от прототипов к ранней коммерциализации, а рост энергоёмкости и масштабное производство могут снизить стоимость вдвое в ближайшие два-три года. Текущие показатели: 165 Вт·ч/кг, 10 000 циклов при 2°C и стабильная работа при –40°C…45°C. Массовое производство оценивается в 0,4–0,5 юаня/Вт·ч с прогнозом снижения до 0,3 юаня/Вт·ч, что сравнимо с литий-железо-фосфатными батареями.

Стандартизация также продвигается: в Китае уже выпущены два национальных стандарта, ещё 11 находятся в разработке, параллельно разрабатываются четыре международных стандарта с участием Китая. Испытания 44 предприятий подтвердили высокую безопасность и работу при низких температурах.

Правительственные органы, включая Минпром и Национальное энергетическое управление, определили натрий-ионные батареи как приоритетное направление для накопителей энергии, поддерживая их качественное развитие.

Представители отрасли отмечают, что натрий-ионные батареи находятся на переломном этапе: с определённой технической стратегией, растущей поддержкой государства и ясными сценариями применения технология имеет высокий потенциал. До 2026 года рассматривается как критический период для выхода на нишевые рынки и начала масштабной коммерциализации.