Joao Laranjo назначен главным финансовым директором Stellantis

Компания Stellantis объявила о назначении Жоао Ларанжо, ранее занимавшего пост финансового директора по Северной Америке, на должность CFO группы. Он сменил Дуга Остермана, который покидает компанию по «личным причинам», сообщили в Stellantis 29 сентября.

Ларанжо стал четвёртым финансовым директором Stellantis с момента основания группы в январе 2021 года после слияния PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles. Его предшественниками были Дуг Остерхман, Натали Найт и Ричард Палмер.

Генеральный директор Stellantis Антонио Филоса, начавший работу в июне, отметил, что знаком с Ларанжо уже 15 лет и ценит его финансовую компетентность, ориентированность на результат и глубокое понимание отрасли. Ларанжо займёт пост CFO на фоне усилий компании по стабилизации показателей продаж и прибыли в Северной Америке и Европе.

Ларанжо имеет MBA от IBMEC в Бразилии. Карьеру он начал в 2001 году в General Electric, затем с 2009 года работал в Fiat Chrysler, занимая должности главного бухгалтера Латинской Америки и финансового директора региона. В 2017 году он стал CFO Северной Америки и сохранял эту позицию после слияния в Stellantis до 2024 года. Ларанжо покинул компанию в мае 2024 года, возглавив финансовое направление по Америке в Goodyear, а в феврале вернулся в Stellantis на прежний пост.

Дуг Остермана начал карьеру в General Motors, занимал руководящие позиции в США и Opel, затем работал в Archer Daniels Midland, после чего в 2016 году перешёл в Fiat Chrysler. Он участвовал в приобретении Stellantis доли в китайской компании Leapmotor и с 1 августа 2025 года возглавлял Stellantis Financial Services. Ларанжо примет на себя все его обязанности.

Компания также подтвердила прогноз на 2025 год: рост чистой выручки во втором полугодии при низкой однозначной операционной марже. Презентация финансовых результатов за третий квартал запланирована на 30 октября.