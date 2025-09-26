Главная » Новости

В Китае представлен электрический кроссовер Li Auto i6 за 35 010 долларов

Китайская компания Li Auto вывела на рынок новый электрический кроссовер i6. Модель рассчитана на пять пассажиров и оснащена полным приводом, аккумулятором на 87,3 кВт·ч с запасом хода до 720 км и потолочным экраном диагональю 21,4 дюйма. Базовая версия доступна по цене 249 800 юаней (35 010 долларов).

Дизайн i6 сохраняет черты ранее выпущенного i8, включая наклонный передний бампер с интегрированными фарами и светодиодную полоску под лобовым стеклом. Автомобиль получил выдвижные дверные ручки, сенсор LiDAR на крыше и плавную линию крыши. Доступно пять вариантов окраски: чёрный, серый, жёлтый, серебристый и белый.

Габариты кроссовера составляют 4950/1935/1655 мм при колёсной базе 3 000 мм. Интерьер включает два 15,7-дюймовых экрана на центральной консоли, дополнительный сенсорный дисплей на руле и 16,8-дюймовый проекционный экран вместо стандартной панели приборов. В салоне установлен потолочный 21,4-дюймовый экран, встроенный холодильник на 8,8 литра, солнцезащитные шторки для задних сидений, 20 динамиков и девять подушек безопасности. Интерьер предлагается в трёх цветовых решениях, все сиденья поддерживают подогрев, передние кресла имеют 10-точечный массаж.

Li i6 оснащён системой помощи водителю AD Max на базе чипа Nvidia Thor мощностью 700 TOPS, обеспечивающей навигацию по городским и магистральным маршрутам. В заднеприводной версии установлен один электромотор на задней оси мощностью 250 кВт (325 л. с.), в полноприводной — дополнительный мотор на передней оси 150 кВт (201 л. с.), суммарная мощность достигает 400 кВт (536 л. с.), разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. Применена двухкамерная пневмоподвеска с системой непрерывного контроля демпфирования.

Для зарядки используется технология 5C, позволяющая восполнить 500 км запаса хода за 10 минут. Стоимость полностью оснащённой версии с 4WD и дополнительным оборудованием составляет 277 800 юаней (38 935 долларов), базовая версия предлагается с ограниченной скидкой за 239 800 юаней (33 610 долларов).

