Немецкая автопромышленность сокращает 55 000 рабочих мест на фоне кризиса

Автопроизводители и поставщики в Германии продолжают сокращать персонал: только за последние два года отрасль потеряла около 55 000 рабочих мест, сообщает VDA. Среди компаний, объявивших о масштабных увольнениях, — Volkswagen, Bosch, Porsche, Ford, а также поставщики Continental, Schaeffler и ZF Friedrichshafen. К 2030 году количество сокращённых позиций может увеличиться.

Причинами изменений называются снижение спроса, рост затрат на рабочую силу и энергию, а также усиление конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Несмотря на инвестиции в батарейные технологии, переход к электромобилям идёт медленнее, чем ожидалось, что заставляет компании сокращать производство и персонал.

Немецкая автомобильная промышленность планирует сократить почти 100 000 рабочих мест к 2030 году

Компания Планируемые сокращения Примечания Volkswagen 35 000 Сокращения в бренде VW в Германии к 2030 году Robert Bosch 18 500 Сокращения в мобильном подразделении, автоматизированном управлении ZF Friedrichshafen 14 000 Сокращения запланированы к концу 2028 года Continental 10 150 Сокращения R&D в Германии и за рубежом, закрытие завода в Гессене Audi 7 500 Сокращения к 2029 году составляют 14% от немецкой рабочей силы бренда Schaeffler 4 700 Более половины в Германии, сокращения к концу 2029 года Porsche 1 900 Сокращения к 2029 году Ford 1 000 Сокращения на заводе по производству электромобилей в Кёльне

Источник: Bloomberg, заявления компаний

Примечание: Таблица включает сокращения рабочих мест, объявленные с 2024 года.

Bosch планирует сократить 3% мирового штата к 2030 году, что затронет 13 000 дополнительных сотрудников. VW намерен сократить 35 000 рабочих мест в Германии, Porsche и Audi также сокращают тысячи позиций из-за слабых продаж электромобилей. Ford закрыл часть операций на заводе в Кёльне, убрав 1 000 рабочих мест.

Высокие трудовые издержки в Германии — более чем в два раза выше, чем в Словакии и Чехии — усугубляют давление на производителей. При этом конкуренты из Азии предлагают более дешёвые батареи, моторы и электронику, что снижает рентабельность традиционных компаний.

Эксперты отмечают, что структурные изменения достигают центра немецкого высокотехнологичного производства, и сокращение рабочих мест связано с меньшей потребностью в персонале для электромобилей. Для смягчения последствий предлагается поддерживать переквалификацию сотрудников в другие отрасли, например оборонную.

Местные власти и федеральное правительство пытаются стимулировать экономику через инвестиции в оборону и инициативы вроде «Made for Germany», но пока это не компенсирует потери рабочих мест в автомобильной промышленности. Власти также призывают Европейский союз пересмотреть сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания, чтобы поддержать национальных производителей.