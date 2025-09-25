BYD Yangwang U8 привлек внимание во время наводнений от тайфуна Рагаса в Китае

24 сентября, когда Супер Тайфун Рагаса достиг Чжухая в провинции Гуандун, город объявил уровень чрезвычайной ситуации I. Сильные дожди вызвали подтопления в ряде районов, включая округ Доуэнь, где некоторые дороги оказались под водой.

Вечером жители записали, как BYD Yangwang U8 несколько раз проезжал по затопленной улице Цзиньванчжунлу в районе Цзинъань, создавая большие волны, которые достигали витрин магазинов. Видеозаписи, распространявшиеся в сети, показывали, как вода повреждала окна и деформировала металлические ставни. В одном ролике прохожие выражали беспокойство из-за разлетающегося стекла. Некоторые очевидцы обратились к водителю, утверждая, что внедорожник несколько раз проезжал по затопленной улице.

Один из владельцев магазина сообщил местным СМИ, что вода повредила товар и электропроводку. «После проезда автомобиля полностью вышла из строя вся система», — сказал он, добавив, что пострадали камеры видеонаблюдения и другие системы. Владелец поблагодарил жителей за записи, которые могут быть полезны для документирования ущерба.

Полиция Чжухая подтвердила, что вызвала водителя для дачи показаний. Владельцам пострадавших магазинов рекомендовано фиксировать ущерб и предоставлять видеозаписи при подаче заявлений. Дело остаётся на рассмотрении.

BYD Yangwang U8, выпущенный в сентябре 2023 года, — это флагманский люксовый внедорожник стоимостью 1,089 млн юаней (около 152,700 долларов США). Автомобиль оснащён системой Intelligent Individual Wheel Drive с четырьмя независимыми моторами, позволяющей выполнять поворот на 180° и оставаться на воде до 30 минут в аварийном режиме. Особенности U8 рассчитаны на использование в экстремальных ситуациях, включая наводнения, а не для развлечений.

Супер Тайфун Рагаса, известный на Филиппинах как Нандо, стал самым сильным тропическим циклоном 2025 года. Он вызвал наводнения, оползни и разрушения инфраструктуры в регионе, унеся жизни как минимум 25 человек, ранив 133 и оставив десятки пропавшими, при этом миллионы были эвакуированы.