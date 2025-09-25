США подтвердили 15% пошлины на авто из ЕС с 1 августа

Администрация президента Дональда Трампа объявила о формальном введении торгового соглашения с Европейским союзом: с 1 августа на автомобили и автокомпоненты из ЕС действует пошлина в размере 15%.

В опубликованном 24 сентября уведомлении Федерального реестра Министерство торговли США и офис Торгового представителя сообщили, что тарифная сетка была изменена в соответствии с рамочным соглашением, достигнутым с ЕС в июле. Ранее пошлина составляла 25% на большинство европейских товаров, включая автомобили.

Топ-10 импортеров автомобилей в США

Автопроизводитель Доля продаж в США, приходящаяся на импортированные автомобили Volkswagen 80% Hyundai-Kia 65% Mercedes-Benz 63% Renault Nissan Mitsubishi 53% BMW 52% Toyota 51% General Motors (GM) 46% Stellantis 45% Honda 35% Ford 21%

📊 Источник данных: GlobalData. Изображение предоставлено Bloomberg.

Это решение позволило снять неопределённость в отрасли и помогло компаниям определиться с цепочками поставок. В ответ на новость выросли акции немецких автопроизводителей Volkswagen, Porsche и Mercedes-Benz.

Генеральный директор VW и Porsche Оливер Блуме ранее отмечал, что фактическое снижение пошлин на американские автомобили с августа ещё обсуждалось на переговорах США и ЕС и могло занять несколько недель.

Большинство новых тарифов начали действовать для товаров из ЕС, отправленных с 1 сентября. Освобождение для автомобилей и автозапчастей стало возможным после того, как ЕС принял закон о снижении пошлин на американские промышленные товары и часть несырьевых сельхозпродуктов. ЕС выполнил эти действия 28 августа и сейчас реализует свои обязательства, что позволило США распространить новый тариф на предыдущие поставки.