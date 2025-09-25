США подтвердили 15% пошлины на авто из ЕС с 1 августа

Администрация президента Дональда Трампа объявила о формальном введении торгового соглашения с Европейским союзом: с 1 августа на автомобили и автокомпоненты из ЕС действует пошлина в размере 15%.
В опубликованном 24 сентября уведомлении Федерального реестра Министерство торговли США и офис Торгового представителя сообщили, что тарифная сетка была изменена в соответствии с рамочным соглашением, достигнутым с ЕС в июле. Ранее пошлина составляла 25% на большинство европейских товаров, включая автомобили.
Топ-10 импортеров автомобилей в США
|Автопроизводитель
|Доля продаж в США, приходящаяся на импортированные автомобили
|Volkswagen
|80%
|Hyundai-Kia
|65%
|Mercedes-Benz
|63%
|Renault Nissan Mitsubishi
|53%
|BMW
|52%
|Toyota
|51%
|General Motors (GM)
|46%
|Stellantis
|45%
|Honda
|35%
|Ford
|21%
📊 Источник данных: GlobalData. Изображение предоставлено Bloomberg.
Это решение позволило снять неопределённость в отрасли и помогло компаниям определиться с цепочками поставок. В ответ на новость выросли акции немецких автопроизводителей Volkswagen, Porsche и Mercedes-Benz.
Генеральный директор VW и Porsche Оливер Блуме ранее отмечал, что фактическое снижение пошлин на американские автомобили с августа ещё обсуждалось на переговорах США и ЕС и могло занять несколько недель.
Большинство новых тарифов начали действовать для товаров из ЕС, отправленных с 1 сентября. Освобождение для автомобилей и автозапчастей стало возможным после того, как ЕС принял закон о снижении пошлин на американские промышленные товары и часть несырьевых сельхозпродуктов. ЕС выполнил эти действия 28 августа и сейчас реализует свои обязательства, что позволило США распространить новый тариф на предыдущие поставки.