Stellantis временно останавливает шесть заводов в Европе из-за падения спроса

Французско-итальянская группа компаний Stellantis решила временно прекратить работу шести предприятий в Европе ввиду снижения интереса к выпускаемой продукции. Такое решение призвано поддержать финансовую стабильность и оптимизировать производственные процессы в условиях рыночной неопределенности.

Содержание
  1. Причины остановки производств
  2. Конкретные меры по предприятиям
  3. Поддержка сотрудников
  4. Итог

Причины остановки производств

  1. Снижение спроса
    Основной причиной остановки стала недостаточная востребованность традиционных моделей автомобилей среди европейских потребителей. Тенденция перехода на электрокары и гибриды привела к падению популярности машин, производимых на указанных предприятиях.
  2. Необходимость модернизации
    Руководство концерна стремится воспользоваться паузой для технического обслуживания оборудования, профессионального обучения работников и адаптации производственных линий к современным требованиям рынка.
  3. Экономическая целесообразность
    Закрытие заводов позволит уменьшить затраты на энергию, сырье и оплату труда, способствуя улучшению финансового положения компании и концентрации ресурсов на перспективных направлениях.

Конкретные меры по предприятиям

  • Завод в Пуасси (Франция) закрыт с 13 октября на три недели из-за низкого спроса на модели Opel Mokka и Citroën DS3.
  • Помильяно (Италия) прекратил производство с 29 сентября по 6 октября в связи с уменьшением продаж кроссовера Alfa Romeo Tonale и хэтчбека Fiat Panda.
  • Fiat Mirafiori (Турин, Италия) закрыт до 20 января будущего года из-за низкой востребованности электрического городского автомобиля Fiat 500.
  • Канада и Мексика: заводы в Виндзоре и Толуке получили кратковременные остановки из-за влияния изменений американских тарифов.
  • Несколько итальянских заводов также сократили рабочие дни в ноябре.

Поддержка сотрудников

Stellantis запустила программу профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников, пострадавших от временного закрытия производств. Компания нацелена минимизировать социальные последствия и сохранить квалифицированный персонал.

Итог

Ограничение производства на ряде заводов отражает стремление Stellantis адаптироваться к переменам на рынке и сохранить конкурентоспособность в сложных экономических условиях.

