Stellantis временно останавливает шесть заводов в Европе из-за падения спроса

Французско-итальянская группа компаний Stellantis решила временно прекратить работу шести предприятий в Европе ввиду снижения интереса к выпускаемой продукции. Такое решение призвано поддержать финансовую стабильность и оптимизировать производственные процессы в условиях рыночной неопределенности.

Причины остановки производств

Снижение спроса

Основной причиной остановки стала недостаточная востребованность традиционных моделей автомобилей среди европейских потребителей. Тенденция перехода на электрокары и гибриды привела к падению популярности машин, производимых на указанных предприятиях. Необходимость модернизации

Руководство концерна стремится воспользоваться паузой для технического обслуживания оборудования, профессионального обучения работников и адаптации производственных линий к современным требованиям рынка. Экономическая целесообразность

Закрытие заводов позволит уменьшить затраты на энергию, сырье и оплату труда, способствуя улучшению финансового положения компании и концентрации ресурсов на перспективных направлениях.

Конкретные меры по предприятиям

Завод в Пуасси (Франция) закрыт с 13 октября на три недели из-за низкого спроса на модели Opel Mokka и Citroën DS3.

закрыт с 13 октября на три недели из-за низкого спроса на модели Opel Mokka и Citroën DS3. Помильяно (Италия) прекратил производство с 29 сентября по 6 октября в связи с уменьшением продаж кроссовера Alfa Romeo Tonale и хэтчбека Fiat Panda.

прекратил производство с 29 сентября по 6 октября в связи с уменьшением продаж кроссовера Alfa Romeo Tonale и хэтчбека Fiat Panda. Fiat Mirafiori (Турин, Италия) закрыт до 20 января будущего года из-за низкой востребованности электрического городского автомобиля Fiat 500.

закрыт до 20 января будущего года из-за низкой востребованности электрического городского автомобиля Fiat 500. Канада и Мексика: заводы в Виндзоре и Толуке получили кратковременные остановки из-за влияния изменений американских тарифов.

заводы в Виндзоре и Толуке получили кратковременные остановки из-за влияния изменений американских тарифов. Несколько итальянских заводов также сократили рабочие дни в ноябре.

Поддержка сотрудников

Stellantis запустила программу профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников, пострадавших от временного закрытия производств. Компания нацелена минимизировать социальные последствия и сохранить квалифицированный персонал.

Итог

Ограничение производства на ряде заводов отражает стремление Stellantis адаптироваться к переменам на рынке и сохранить конкурентоспособность в сложных экономических условиях.