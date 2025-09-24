Предзаказы открыты на новый экономичный минивэн Wuling Xingguang 730

Компания SGMW объявила о старте приема предварительных заказов на новый автомобиль Wuling Xingguang 730, поступивший в автосалоны 220 городов Китая с 23 сентября 2025 года. Клиенты, заранее оформившие заказ и внесшие депозит в размере 1000 юаней ($139), получат скидку 2000 юаней ($278).

Новая модель создана на электрической платформе Wuling и оснащена собственной технологией Sky-Spirit-God («Небесный дух»), отличаясь гибким выбором типа привода: традиционный ДВС, гибридный вариант и полностью электрический мотор.

Внешний дизайн каждой модификации имеет индивидуальные черты: топливо-гибридные версии выделяются большой радиаторной решеткой, электрические же выполнены в минимализме с черным оформлением передней панели и единственной нижней решеткой. Внешность дополняют светодиодные фары и боковые линии, улучшающие аэродинамические свойства авто.

Основные технические показатели Wuling Xingguang 730 впечатляют: габариты составляют 4910×1850×1770 мм, колесная база равна 2910 мм. Внутри предусмотрен просторный салон на семь посадочных мест по схеме 2+2+3, центральная панель оснащена плавающими элементами управления и поддерживаются современные опции, включая беспроводную зарядку для мобильных устройств.

Для покупателей доступны три варианта двигателей: традиционная бензиновая версия с двигателем 1,5 л мощностью 130 кВт (174 л.с.); гибридная комплектация сочетает 1,5-литровый агрегат мощностью 78 кВт и электродвигатель; полностью электрифицированная версия снабжена мотором мощностью 100 кВт (134 л.с.) и батареей ёмкостью 54,5 или 60 кВт/ч, позволяющей преодолевать расстояния до 450 и 500 километров соответственно по стандарту CLTC.