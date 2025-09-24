Начался прием предварительных заказов на самый доступный китайский минивэн SGMW Wuling Xingguang 730

С 23 сентября 2025 года компания SGMW открыла приём предварительных заявок на покупку своего нового среднеразмерного минивэна Wuling Xingguang 730. Первые автомобили уже поступили в дилерские центры в 220 городах Китая. Покупатели, оформившие заявку до старта продаж, получат скидку в размере 2000 юаней ($278) при внесении депозита в сумме 1000 юаней ($139).

Новинка построена на платформе Wuling для электромобилей и оснащена фирменной технологией серии Sky-Spirit-God («Небесный дух»). Особенность модели заключается в возможности выбора одного из трех вариантов силовой установки: бензиновый двигатель внутреннего сгорания, гибридная версия с подключаемым модулем и полностью электрический привод.

Каждая модификация обладает уникальными визуальными особенностями: топливная и гибридная версии оснащены крупной решеткой радиатора, а электрическая версия выполнена минималистично с черной отделкой передней панели и сохранением только нижней решетки. Все варианты комплектуются светодиодными дневными ходовыми огнями и аэродинамическими боковыми линиями.

Технические характеристики автомобиля впечатляют: длина — 4910 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1770 мм, колесная база — 2910 мм. Интерьер оборудован плавающей центральной консолью с физическими кнопками, имеется поддержка беспроводной зарядки смартфонов. Салон рассчитан на семь пассажиров по схеме 2+2+3, задние сиденья оборудованы функцией регулировки наклона спинки.

Автомобиль доступен в трех вариантах силовых установок: бензиновая версия оснащена двигателем объемом 1,5 литра мощностью 130 кВт (174 л.с.). Гибрид оснащен силовым агрегатом из двигателя объемом 1,5 литра мощностью 78 кВт и электродвигателя. Полностью электрическая версия укомплектована мотором мощностью 100 кВт (134 л.с.) и аккумуляторной батареей емкостью 54,5 или 60 кВт·ч, обеспечивая запас хода соответственно 450 км и 500 км по циклу CLTC.