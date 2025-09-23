Volvo начнёт производство нового гибридного внедорожника в США до 2030 года

Компания Volvo Cars объявила о планах начать производство нового гибридного внедорожника на своём заводе в Риджвилле, Южная Каролина, до 2030 года. Это решение направлено на расширение присутствия бренда на американском рынке и оптимизацию использования производственных мощностей завода. Завод в Риджвилле, открытый в 2015 году, в настоящее время выпускает полностью электрические модели EX90 и Polestar 3, а также планирует начать производство обновлённого XC60 в конце 2026 года. С момента открытия в завод было инвестировано 1,3 миллиарда долларов, а его годовая мощность составляет 150 000 автомобилей.

Ранее Volvo заявляла о намерении перейти на полностью электрическое производство к 2030 году, однако недавние изменения в стратегии компании предусматривают сохранение гибридных моделей в линейке. Новый гибридный внедорожник будет ориентирован на американских потребителей и, вероятно, станет частью расширяющегося модельного ряда бренда, учитывая прекращение выпуска седанов и универсалов в США. Ожидается, что производство нового гибрида начнётся в ближайшие годы, с подробностями, которые будут раскрыты позже.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Volvo по увеличению локального производства в США и адаптации моделей под потребности американских покупателей. Компания продолжает инвестировать в развитие своего производства в Южной Каролине, что подтверждает её долгосрочные планы на американском рынке.