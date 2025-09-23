Jaguar Land Rover продлевает простои заводов после кибератаки

Jaguar Land Rover объявила о продлении остановки своих заводов в Великобритании до 1 октября после кибератаки, которая парализовала операции компании и затронула небольших поставщиков.

«Мы приняли это решение, чтобы дать ясность на ближайшую неделю, продолжая расследование и планируя поэтапное восстановление работы», — сообщили в JLR 23 сентября.

Заводы JLR в Британии выпускают около 1 000 автомобилей в день. Компания теряет десятки миллионов фунтов, а многим из 33 000 сотрудников было рекомендовано оставаться дома.

Простой затрагивает британскую цепочку поставок, включающую множество малых предприятий, которые обеспечивают 104 000 рабочих мест по стране. В результате атаки были остановлены заводы в Хэлууде и Солихалле, двигательный завод в Вулверхэмптоне, завод по выпуску запчастей в Касл-Бромвиче, а также производственные мощности в Словакии, Китае и Индии.

По данным The Times, некоторые поставщики JLR считают, что нарушение производства может продлиться после Рождества. Ожидается, что на диагностику последствий кибератаки и восстановление сложных компьютерных систем компании уйдёт ещё около четырёх недель, после чего последует трёхнедельное тестирование с «партнёрами-заглушками». Полное возвращение к полной мощности займёт ещё четыре недели.

По оценкам аналитиков, с конца августа компания потеряла более £1 млрд дохода, и убытки будут расти по мере продолжения простоев. Первоначально планировалось, что трёхнедельная остановка завершится 24 сентября.

Профсоюз Unite предупредил о возможных сокращениях и отметил необходимость государственной поддержки, учитывая длительность простоев. Правительство Великобритании 19 сентября сообщало о тесном взаимодействии с JLR для оценки влияния на цепочку поставок.