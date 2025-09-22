Volkswagen учтёт $6 млрд убытков из-за смены стратегии Porsche

Volkswagen Group сообщила о €5,1 миллиарда ($6 млрд) убытков из-за масштабной корректировки продуктовой стратегии Porsche, доля Volkswagen в которой составляет 75,4%. Решение связано с замедлением спроса на электромобили.

Генеральный директор Porsche и Volkswagen Оливер Блуме отметил снижение интереса к премиальным электромобилям и подчеркнул, что компания приняла стратегические решения, которые потребуют полного внимания и усилий для реализации. Porsche рассчитывает на большую гибкость в отношении целевых показателей ЕС по нулевым выбросам для новых автомобилей после 2035 года.

В рамках новой стратегии флагманский SUV, планировавшийся как полностью электрический, выйдет с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Panamera и Cayenne также будут выпускаться с двигателями внутреннего сгорания и гибридными агрегатами до 2030-х годов, а платформа для электромобилей будет отложена на этот период. Эти изменения могут снизить операционную прибыль Porsche на €1,8 млрд в 2025 году.

Обе компании понизили прогноз операционной рентабельности на текущий год: Volkswagen до 2–3% (с 5%), Porsche — до 2% (с 5–7%). Porsche также пересмотрела среднесрочную целевую маржу до 15% вместо 17%.

После спада продаж в Китае и воздействия тарифов США, а также смены руководства, Porsche предпринимает шаги по восстановлению: добавляет модели с двигателями внутреннего сгорания и гибридные версии, сокращает расходы и увольняет 1 900 сотрудников в Германии (15% штата). Компания отказалась от планов собственного производства батарей из-за слабого спроса на электромобили.

Обсуждается и возможное снижение тарифов на импорт автомобилей в США с 27,5% до 15%, однако переговоры между Брюсселем и Вашингтоном продолжаются. Volkswagen ведёт переговоры с американскими властями о пакете инвестиций, который может затронуть и Porsche.