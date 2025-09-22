Volkswagen создаст компактный электромобиль ID.Lupo вместо SEAT и Skoda

Volkswagen объяснил, почему будущий городской электромобиль, основанный на концепте ID.Every1, не будет выпускаться под марками Skoda, SEAT или Cupra. По словам Кая Грюнитца, члена правления бренда Volkswagen по техническому развитию, такой автомобиль необходим на рынке, который испытывает давление со стороны китайских производителей.

«Нужен доступный автомобиль. Если мы этого не сделаем, это займут китайские бренды, и новые водители могут остаться с ними», — отметил Грюнитц в интервью Auto Express. Он добавил, что разработка компактного автомобиля с бюджетной ценой ниже 20 000 евро в Европе — с проектированием, производством и цепочкой поставок на континенте — является серьёзной задачей.

В 2011 году Volkswagen Group представила три бензиновых городских автомобиля — SEAT Mii, Skoda Citigo и Volkswagen up!. С тех пор сегмент A значительно сократился, и производителям стало сложнее получать прибыль, особенно на фоне перехода к электромобилям.

Грюнитц подчеркнул, что городской сегмент слишком мал для трёх брендов, поэтому ID.Every1 будет выпускаться только под маркой Volkswagen. «Мы рассчитываем на объёмы, сопоставимые с up!, Mii и Citigo», — сказал он, добавив, что модель сможет привлечь покупателей, которые ранее выбирали SEAT или Skoda.

Также обсуждается возрождение известных названий Volkswagen на новых электромобилях. Согласно недавним данным, ID.1 может выйти в серийное производство под названием ID.Lupo — впервые за более чем два десятилетия Volkswagen использует этот бренд.