Продукция Подольского Эвакуаторного Завода: качество, надежность и инновации

Подольский Эвакуаторный Завод является одним из ведущих российских производителей специализированной техники для транспортировки автомобилей и крупногабаритных грузов. Его продукция заслужила доверие на внутреннем и международном рынках благодаря высокому качеству сборки, продуманным инженерным решениям и широкому ассортименту моделей. В данной статье мы подробно рассмотрим продукцию предприятия, особенности ее эксплуатации, преимущества, а также ключевые параметры, которые делают технику завода конкурентоспособной.

История и репутация предприятия

Завод ПЭЗ.РФ в Подольске был основан как предприятие по выпуску специализированной автомобильной техники. С течением времени производство было модернизировано, внедрены новые стандарты качества, автоматизированы ключевые процессы. Сегодня Подольский Эвакуаторный Завод выпускает широкий спектр продукции, начиная от легковых эвакуаторов до мощных машин, рассчитанных на перевозку грузовых автомобилей.

Основные направления продукции

Продажа эвакуаторов охватывает несколько ключевых категорий:

Эвакуаторы с лебедкой

Платформенные эвакуаторы

Сдвижные эвакуаторы

Эвакуаторы со специальными манипуляторами

Тяжелая техника для грузового автотранспорта

Эвакуаторы с лебедкой

Это наиболее востребованная категория техники. Основной принцип работы заключается в затягивании автомобиля на платформу при помощи троса. Подольский завод производит модели с разной грузоподъемностью, позволяя использовать их как для легковых, так и для коммерческих машин.

Платформенные модели

Такие эвакуаторы имеют фиксированную платформу, на которую автомобиль загружается при помощи наклонного механизма. Они отличаются надежностью конструкции и простотой обслуживания.

Сдвижные эвакуаторы

Эта техника оснащена подвижной платформой, которая выдвигается назад и наклоняется. Данный тип удобен для эвакуации автомобилей с низким клиренсом.

Эвакуаторы с манипулятором

Подольский Эвакуаторный Завод выпускает также модели, оснащенные краном-манипулятором. Такие машины позволяют погрузить автомобиль даже в условиях ограниченного пространства.

Техника для грузового транспорта

Для эвакуации грузовых автомобилей используются мощные эвакуаторы с повышенной грузоподъемностью, усиленной рамой и системой стабилизации.

Технические характеристики

Ниже приведена сравнительная таблица параметров некоторых типов эвакуаторов:

Тип эвакуатора Грузоподъемность, т Особенности Область применения С лебедкой 2–5 Простая конструкция, надежность Легковые авто Платформенный 3–8 Фиксированная платформа Коммерческий транспорт Сдвижной 3–6 Подходит для авто с низкой посадкой Премиальные автомобили С манипулятором 2–7 Загрузка в ограниченном пространстве Городские условия Грузовой 10–25 Усиленная конструкция Грузовые авто, автобусы

Формулы расчета параметров

При выборе эвакуатора важную роль играет расчет грузоподъемности и устойчивости конструкции. Например, основное условие для безопасной работы техники можно выразить формулой:

F ≥ m × g,

где:

F — сила, развиваемая лебедкой или гидравлическим механизмом (Н);

— сила, развиваемая лебедкой или гидравлическим механизмом (Н); m — масса эвакуируемого автомобиля (кг);

— масса эвакуируемого автомобиля (кг); g — ускорение свободного падения (9,81 м/с²).

Также при выборе платформенного эвакуатора учитывают коэффициент устойчивости:

K = (Мсопр / Мнагруз) ≥ 1,2

Где:

Мсопр — момент сопротивления опрокидыванию;

— момент сопротивления опрокидыванию; Мнагруз — момент нагрузки от автомобиля.

Преимущества продукции завода

Высокое качество металлоконструкций и гидравлики. Широкий выбор моделей под различные задачи. Соблюдение международных стандартов безопасности. Доступность сервисного обслуживания и запчастей. Возможность индивидуальной комплектации под заказчика.

Применение эвакуаторной техники

Продукция Подольского Эвакуаторного Завода широко используется:

службами дорожной помощи;

автомобильными компаниями и дилерскими центрами;

государственными структурами (МЧС, ГИБДД);

крупными транспортными предприятиями;

частными эвакуаторными фирмами.

Подольский Эвакуаторный Завод является одним из лидеров в области производства эвакуаторной техники. Его продукция сочетает надежность, инновационные технические решения и высокую адаптивность к условиям эксплуатации. Благодаря разнообразию моделей, клиенты завода могут подобрать оптимальный вариант как для работы в городских условиях, так и для эвакуации тяжелого транспорта. Постоянное развитие производства и внедрение современных технологий позволяет предприятию занимать устойчивые позиции на рынке и отвечать самым высоким требованиям заказчиков.