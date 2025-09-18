Volkswagen предложила окончательные условия контракта профсоюзу UAW на заводе в Чаттануге

Volkswagen представила окончательное предложение по контракту для работников завода в Чаттануге, штат Теннесси, после почти годичных переговоров с профсоюзом United Auto Workers (UAW). Компания заявила, что это «последнее, лучшее и окончательное предложение», включающее повышение заработной платы на 20% в течение четырёх лет, снижение стоимости медицинского обслуживания и дополнительные выходные. Предложение также предусматривает бонус в размере \$4000 за ратификацию контракта и улучшение условий труда, включая улучшенную безопасность на рабочем месте.

Представители UAW заявили, что предложение будет рассмотрено и при необходимости вынесено на голосование среди работников. Однако профсоюз выразил обеспокоенность по поводу предполагаемых нарушений трудового законодательства со стороны компании и заявил, что будет добиваться справедливых условий для работников.

Завод в Чаттануге стал первым в Южных штатах США, где удалось организовать профсоюзную деятельность, что делает эти переговоры особенно значимыми для профсоюзного движения в автомобильной промышленности.

Volkswagen заявила, что готова продолжать переговоры, но не намерена вносить дополнительные изменения в предложенные условия контракта.

Компания надеется, что профсоюз представит предложение работникам для голосования в ближайшее время.