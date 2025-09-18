Китайский стартап планирует вывести свои микрокары на европейский рынок

Китайские производители электромобилей, включая BYD, завоевывают популярность в Европе за счёт технологичных и доступных моделей. Теперь стартап Linktour Automotive нацелен на рынок микрокаров.

Компания представила два полностью электрических автомобиля серии Alumi — L6e и L7e. Их длина чуть более 2600 мм, максимальная скорость составляет 45 и 90 км/ч соответственно. Эти двухдверные машины классифицируются как моторизованные квадроциклы, что освобождает их от пошлин на электромобили ЕС, введённых в прошлом году.

Несмотря на тарифы, китайские производители успешно расширяют своё присутствие в Европе, предлагая доступные цены благодаря более низким затратам на производство. Выход на зарубежные рынки остаётся приоритетом, так как конкуренция в Китае усиливается, а ограничения на агрессивные скидки влияют на продажи.

Генеральный директор Linktour Уильям Танг отметил, что компания изначально ориентировалась на международный рынок и не имеет «груза» внутреннего рынка.

Тем не менее, выход на европейский рынок несёт свои трудности. Микрокары здесь популярны, а стартапу придётся конкурировать с известными брендами, такими как Citroen и Renault, которые уже предлагают двухдверные электромобили на два места.

Первые продажи L-серии стартуют в Италии в ноябре, а на следующий год планируется реализовать 20 000 машин по всей Европе. Цены пока не объявлены, но будут конкурентоспособными: Citroen Ami стоит около €7 990, а Renault Mobilize Duo — около €9 090.

Запас хода L6e составляет 120 км, L7e — 180 км. Благодаря компактным размерам машины можно заряжать от обычной розетки. Они оснащены 10,25-дюймовым сенсорным экраном и 5-дюймовой панелью для базовых функций, включая CarPlay и удалённое управление.

Компания делает ставку на инновационную конструкцию: аккумуляторные элементы интегрированы в структуру кузова, что повышает безопасность и управляемость. L-серия — первая в своём классе с полностью алюминиевым каркасом весом менее 100 кг, что на 45% легче стальных конструкций и улучшает энергоэффективность.

Проект также служит тестовой площадкой для Shandong Weiqiao Pioneering Group, материнской компании алюминиевого производителя China Hongqiao Group и Linktour. Группа поставляет продукцию для BYD и Xiaomi, изучая лёгкие и стойкие к коррозии сплавы для электромобилей.

В дальнейшем Linktour планирует расширять ассортимент и выводить на рынок более крупные автомобили, в том числе в Великобритании и на Ближнем Востоке, используя более длинную базу. Главная задача для компании — добиться признания у потребителей, а не тарифы, отметил Танг.