Китай вводит обязательные стандарты безопасности для систем помощи водителю L2

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) 17 сентября запустило общественное обсуждение нового национального стандарта «Требования безопасности для комбинированных систем помощи водителю в интеллектуальных подключённых транспортных средствах». Цель документа — закрыть критические пробелы в безопасности на быстрорастущем рынке систем автоматизированного вождения второго уровня (L2).

По данным представителей MIIT, стандарт установит комплексные требования к безопасности и создаст техническую базу для допуска продукции на рынок, контроля качества и расследования происшествий.

Комбинированные системы помощи водителю снижают нагрузку на водителя и повышают комфорт, став важным аргументом при продаже новых автомобилей. С января по июль 2025 года в Китае было продано 7,76 млн машин с такими системами, что на 21,31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля автомобилей с L2-системами достигла 62,58%, увеличившись на 6,5 п.п. за год.

Рост популярности таких систем привёл к новым вызовам. Представители MIIT отметили отсутствие единых стандартов производительности и риски в маркетинге и эксплуатации. В частности, компании использовали термины «продвинутое автономное вождение» и «нулевое вмешательство» для продвижения продуктов, что размывало границы между «помощью водителю» и автономным управлением, приводя к опасному поведению и авариям.

Новый стандарт предусматривает трёхуровневую систему безопасности:

Требования к функциональной эффективности: устанавливаются условия активации систем, технические требования для различных функций (поддержка одной полосы, нескольких полос, навигационная помощь), включая взаимодействие человек–машина, функциональную безопасность, кибербезопасность и запись данных. Проверка осуществляется через лабораторные и дорожные тесты, а также документальную экспертизу.

Управление процессами: безопасность охватывает весь жизненный цикл продукта — от разработки до эксплуатации. На стадии проектирования требуется оценка рисков, производство должно обеспечивать надёжность и отслеживаемость, а эксплуатация — динамический мониторинг с обязательной отчётностью.

Стандартизированные правила эксплуатации: системы обязаны отслеживать руки водителя и направление взгляда, предупреждать о снятии рук с руля или отвлечении внимания и при необходимости безопасно отключать функции. Для предотвращения злоупотреблений вводятся временные блокировки при повторном нарушении.

Согласно китайской классификации, автоматизация вождения делится на шесть уровней от L0 до L5. Новый стандарт направлен на системы L2, где водитель обязан сохранять внимание, контролировать автомобиль и быть готовым к экстренным ситуациям.