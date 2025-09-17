Новый Rolls-Royce Ghost Black Badge 2025: роскошь с некоторыми компромиссами

Rolls-Royce Ghost остаётся одним из эталонов элегантности и качества среди премиум-седанов. В версии Black Badge на X11L Series изменения коснулись дизайна и мощности, но увеличенные 22-дюймовые колёса повлияли на комфорт езды. Для некоторых покупателей это может быть оправдано ради стиля, однако классический Ghost обеспечивает более сбалансированный опыт.

Под капотом у Ghost Series II установлен 6,75-литровый V12 с двумя турбонагнетателями, приводящий в движение все четыре колеса через восьмиступенчатый автомат. В версии Black Badge мощность возросла с 563 до 591 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды. Основной упор сделан на плавность хода и комфорт, а не на динамику.

Руль и адаптивная подвеска работают в гармонии с плавной подачей мощности, обеспечивая спокойное и стабильное управление. Кнопка «L» на селекторе передач позволяет использовать полный крутящий момент V12, слегка усиливая отклик акселератора и звук выпускной системы. Адаптивные амортизаторы стабилизируют кузов на поворотах, сохраняя комфорт.

При этом крупные колёса с низкопрофильными шинами могут передавать вибрации на салон, что снижает фирменное ощущение «волшебного ковра» Rolls-Royce. Несмотря на это, интерьер сохраняет высокий уровень отделки: ручная работа сочетается с современными технологиями, включая новый дисплей водителя, улучшенный аудиокомплекс и подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

Второй ряд обеспечивает достаточное пространство, а двери типа «coach» подчёркивают статус автомобиля среди люксовых седанов. Ghost Black Badge сочетает традиции бренда с технологическими новшествами, однако большие колёса немного снижают комфорт, что делает стандартную версию Ghost предпочтительной для тех, кто ценит классическое ощущение езды Rolls-Royce.