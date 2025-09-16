Leapmotor начнёт выпуск электромобилей в Испании с 2026 года

Китайский производитель электромобилей Leapmotor подтвердил планы по запуску производства в Европе. С 2026 года на заводе концерна Stellantis в Сарагосе (Испания) начнётся сборка компактного электрического кроссовера Leapmotor B10, предназначенного для европейского рынка. Ранее рассматривались варианты производства в Польше, однако политические решения ЕС по повышению пошлин на автомобили из Китая вынудили компанию отказаться от этих планов.

Для реализации проекта компании планируют инвестировать $200 млн в модернизацию испанского завода. Производство модели B10 начнётся в первом квартале 2026 года, что позволит обойти пошлины и повысить конкурентоспособность на европейском рынке.

Leapmotor B10 был представлен в Китае в октябре 2024 года и сразу стал популярным благодаря современному дизайну, богатому оснащению и доступной цене. В Европе модель будет конкурировать с другими компактными электрокроссоверами, предлагая привлекательное соотношение цены и качества.

Партнёрство с Stellantis и локализация производства в Испании позволят Leapmotor укрепить свои позиции на европейском рынке и расширить присутствие в регионе.