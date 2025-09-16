Jaguar Land Rover теряет до £72 млн в день из-за кибератаки

Компания Jaguar Land Rover (JLR) приостановила производство на своих заводах в Великобритании и других странах после кибератаки, произошедшей 1 сентября 2025 года. В результате этой атаки работа предприятий была приостановлена, и около 33 000 сотрудников были отправлены домой. По оценкам экспертов, ежедневные убытки компании составляют от £5 до £13,6 млн, что в сумме превышает £50 млн. Некоторые источники указывают, что при продолжении простоя до ноября общий ущерб может достичь £150 млн в месяц.

Атака затруднила работу не только самой компании, но и её поставщиков и дилеров, нарушив цепочку поставок и регистрацию автомобилей. В ответ на кризис JLR ведёт переговоры с правительством Великобритании о введении программы поддержки работников, аналогичной мерам, принятым во время пандемии COVID-19. Профсоюз Unite призвал к введению схемы временной занятости, чтобы предотвратить массовые увольнения и сохранить квалифицированные кадры.

Компания продолжает расследование инцидента и работает над восстановлением своих систем. Однако сроки полного восстановления остаются неопределёнными.