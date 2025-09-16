«Газпромнефть-СМ» в два раза нарастила производство масел для металлургии

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» удвоила объемы выпуска и поставок гидравлических масел для металлургических предприятий. Все ведущие компании черной металлургии в России будут обеспечены современной продукцией.

Гидравлические масла применяются на предприятиях, производящих чугун, сталь и продукцию на их основе. Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» отличаются высокой степенью очистки, термической устойчивостью и антикоррозийными свойствами, что продлевает срок службы техники и сокращает затраты на ремонт. Они эффективно работают в условиях высоких нагрузок и температурных перепадов.

Рецептуры масел разрабатываются в Научно-исследовательском центре компании с использованием искусственного интеллекта и передового оборудования. Это позволяет создавать как универсальные продукты, так и индивидуальные решения для заказчиков.

По словам генерального директора «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолия Скоромца, металлургия – это не просто отрасль промышленности, а стратегический ресурс, формирующий основу для развития машиностроения, строительства и энергетики.

«Смазочные материалы играют критически важную роль, обеспечивая надежность, долговечность и эффективность оборудования, – подчеркнул Скоромец.

Он также добавил, что компания оперативно реагирует на запросы потребителей и предлагает широкий ассортимент масел. На сегодняшний день для металлургического сектора предусмотрено более 70 наименований продукции.